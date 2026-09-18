Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка
Тип установки
на полозьях
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311594
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка
Тип установки
на полозьях
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х30
Вес, кг.
12.2
Описание товара Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка
Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Материал обивки: сетка (ПВХ + полиэстер). Масса: 12,2 кг. Габариты: 620 х 500 х 545 мм. Ширина сиденья: 50 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на полозьях, сетчатые
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Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
сетка
Тип установки
на полозьях
Страна производитель
Китай
Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Материал обивки: сетка (ПВХ + полиэстер). Масса: 12,2 кг. Габариты: 620 х 500 х 545 мм. Ширина сиденья: 50 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на полозьях, сетчатые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, кожаные, из экокожи, тканевые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на полозьях, сетчатые
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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