Кресло офисное BRABIX Premium Trend EX-568, экокожа, бежевое (532102)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Trend EX-568, экокожа, бежевое (532102)
BRABIX Trend EX-568 - доступное, практичное кресло для офиса и дома. Модель имеет широкие комфортные сиденье и спинку с накладными подушками. Материал отделки экокожа по внешнему виду приближена к натуральной коже и не уступает ей по потребительским свойствам: износостойка, приятна на ощупь, воздухопроницаема, т.к. имеет хлопчатобумажную основу, не вытягивается и не выцветает. . Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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