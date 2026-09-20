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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) купить с доставкой в Москве
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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561)

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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 1
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 2
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 3
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 4
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 5
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 1
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 2
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 3
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 4
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 5
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557440
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
74х58х56
Вес, кг.
9.17

Описание товара Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561)

Уникальный каркас из металла и узкие подлокотники с небольшими накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный внешний вид. Кресло BRABIX Visit CF-101 прекрасно впишется в любой интерьер. Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки. Материал обивки - высококачественная экокожа santorini - износостойкий и неприхотливый в уходе материал. Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки. Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг. Подлокотники имеют накладки из пластика.

Отзывы о товаре Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Уникальный каркас из металла и узкие подлокотники с небольшими накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный внешний вид. Кресло BRABIX Visit CF-101 прекрасно впишется в любой интерьер. Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки. Материал обивки - высококачественная экокожа santorini - износостойкий и неприхотливый в уходе материал. Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки. Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг. Подлокотники имеют накладки из пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло для приемных и переговорных BRABIX Visit CF-101, хром, экокожа, темно-серое (532561) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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