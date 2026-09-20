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Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый

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Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 1
Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 2
Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 3
Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 4
Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 5
Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 4
  • Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 5
  • Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522298
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
мультиколор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
6.5

Описание товара Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый

Регулировка высоты (газлифт). Регулировка глубины сиденья. Ограничение по весу: 100 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 6,4 кг, объем 0,04 м3, габариты 615 х 125 х 515 мм.

Отзывы о товаре Кресло детское Бюрократ CH-W201NX мультиколор маскарад крестовина пластик пластик белый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла детские
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
мультиколор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка высоты (газлифт). Регулировка глубины сиденья. Ограничение по весу: 100 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 6,4 кг, объем 0,04 м3, габариты 615 х 125 х 515 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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