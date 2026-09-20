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Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1)

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Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 6
Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 7
Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 8
Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 9
Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 6
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 7
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 8
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 9
  • Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557220
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x431x400
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х30
Вес, кг.
6.82

Описание товара Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1)

Корпус DEEPCOOL MACUBE 110 [R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1] смотрится очень оригинально за счет белой расцветки и лаконичного дизайна. Но пусть «сдержанный» вид устройства вас не обманывает – оно создано для того, чтобы объединить компоненты мощной игровой «машины». Внутрь можно вертикально установить материнскую плату, видеокарту длиной до 32 см, а место для блока питания формата ATX найдется снизу. В комплекте предусмотрен 1 вентилятор диаметром 12 см. При желании можно установить несколько дополнительных кулеров или систему жидкостного охлаждения. Это значит, что перегрев компонентам внутри корпуса DEEPCOOL MACUBE 110 [R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1] не грозит. Панель управления устройством находится сверху, а боковые панели защелкиваются магниты.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Macube 110 WH белый (R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
225x431x400
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL MACUBE 110 [R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1] смотрится очень оригинально за счет белой расцветки и лаконичного дизайна. Но пусть «сдержанный» вид устройства вас не обманывает – оно создано для того, чтобы объединить компоненты мощной игровой «машины». Внутрь можно вертикально установить материнскую плату, видеокарту длиной до 32 см, а место для блока питания формата ATX найдется снизу. В комплекте предусмотрен 1 вентилятор диаметром 12 см. При желании можно установить несколько дополнительных кулеров или систему жидкостного охлаждения. Это значит, что перегрев компонентам внутри корпуса DEEPCOOL MACUBE 110 [R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1] не грозит. Панель управления устройством находится сверху, а боковые панели защелкиваются магниты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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