Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557211
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, кг.
2.94
Описание товара Блок питания Gigabyte GP-UD1000GM 1000W
Блоки питания серии GameMax VP предлагают производительность и невероятную ценность. 80Plus готов поддерживать требуемую высокую эффективность, а также продолжает пользоваться популярностью при сборке компьютеров. GameMax VP Range обладает отличными характеристиками, которые делают его хорошим выбором для людей, которые ищут эффективный, надежный и недорогой источник питания. Наиболее подходящее соотношение цены и качества является лучшим выбором для сборщика систем.
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Блоки питания серии GameMax VP предлагают производительность и невероятную ценность. 80Plus готов поддерживать требуемую высокую эффективность, а также продолжает пользоваться популярностью при сборке компьютеров. GameMax VP Range обладает отличными характеристиками, которые делают его хорошим выбором для людей, которые ищут эффективный, надежный и недорогой источник питания. Наиболее подходящее соотношение цены и качества является лучшим выбором для сборщика систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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