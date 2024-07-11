Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00)
Блок питания Thermaltake TR2 S 500W [TRS-0500P-2] оснащен одними из самых качественных деталей в линейке блоков, здесь есть охлаждающая система, активно работающая при перегревании аппарата. У проводов имеется прочнейшая оплетка - слой защиты кабелей. БП идеальней всего подходит для исполнения постоянных задач у изделий компьютерного класса. Встроенный в коробку блока небольшой вентилятор холодным потоком воздуха пройдется по всем частям и каждому компоненту, без излишнего шума и трат энергии. Устройство Thermaltake TR2 S 500W создано по стандарту ATX с сертификатом Standart. Основная мощность БП равна 500, линия стабилизации 12 В выдает мощность в 420. Сетевое напряжение при входе - 230 В. Два кабеля (питание процессора и основной) в длину по 50 см каждый, поэтому БП можно установить на приличном расстоянии от вашей техники. Время, которое устройство проработает до отказа около 100 000 часов. Блок может крепится через крепежный комплект к нужному устройству. Умеренная цена на Thermaltake - это еще одно достоинство данного БП.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Gold, Немодульный, 500W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 310 руб.5578 руб. в СплитБлок питания Seasonic ATX 1200W Vertex GX-1200 80+ Gold
-
В наличииЦена 25 590 руб.6398 руб. в СплитБлок питания MSI MEG Ai1300P 1300W (306-7ZP4A11-CE0)
-
В наличииЦена 25 810 руб. 35 880 руб.6453 руб. в СплитБлок питания MSI MPG A1000G PCIE5 1000W Gold
-
В наличииЦена 28 800 руб.7200 руб. в СплитБлок питания Seasonic ATX 1200W Vertex PX-1200 80+ Platinum
-
В наличииЦена 40 620 руб.10155 руб. в СплитБлок питания Seasonic ATX 1600W Prime PX-1600 Gen.5 80+ Platinum
-
В наличииЦена 42 190 руб.10548 руб. в СплитБлок питания Seasonic ATX 1300W Prime TX-1300 Gen.5 80+ Titanium
-
В наличииЦена 52 440 руб.13110 руб. в СплитБлок питания Seasonic ATX 2200W Prime PX-2200 Gen.5 80+ Platinum
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Gold, Немодульный, 500W
Достоинства:
Комментарий:
Гарантия год. проглядел данный момент, у другова продавца гарантия производителя 10 лет. Сам лоханулся принимаю, но это не красиво со стороны продавца урезать так сроки.
Отзывы о товаре Блок питания Asus TUF-GAMING-1000G 1000W (90YE00S1-B0NA00)
Достоинства:
Комментарий:
Гарантия год. проглядел данный момент, у другова продавца гарантия производителя 10 лет. Сам лоханулся принимаю, но это не красиво со стороны продавца урезать так сроки.