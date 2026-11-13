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Бритва Агидель 16 АС купить с доставкой в Москве
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Бритва Агидель 16 АС

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Бритва Агидель 16 АС
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554549
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Бритва Агидель 16 АС
2 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Агидель
Тип товара
Мужские электробритвы
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Бритва Агидель 16 АС

Бритва Агидель 16АС имеет 3 головки, отвечающие за равномерное и эффективное бритье. Вы не почувствуете никакого дискомфорта во время её работы. Наличие встроенного триммера позволяет аккуратно моделировать бороду, ухаживать за усами, висками, бакенбардами. Мощностью не более 3 Вт, прибор способен начисто сбривать даже самые жесткие волосы. Сухое бритье не вызывает раздражение. Отличный дизайн и высокая функциональность делают этот станок отличным помощником для любого мужчины.

Отзывы о товаре Бритва Агидель 16 АС




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Характеристики
Бренд
Агидель
Тип товара
Мужские электробритвы
Описание
Бритва Агидель 16АС имеет 3 головки, отвечающие за равномерное и эффективное бритье. Вы не почувствуете никакого дискомфорта во время её работы. Наличие встроенного триммера позволяет аккуратно моделировать бороду, ухаживать за усами, висками, бакенбардами. Мощностью не более 3 Вт, прибор способен начисто сбривать даже самые жесткие волосы. Сухое бритье не вызывает раздражение. Отличный дизайн и высокая функциональность делают этот станок отличным помощником для любого мужчины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Бритва Агидель 16 АС - по цене 2110 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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