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Смеситель для ванны и душа Damixa Sirius 861000000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа Damixa Sirius 861000000

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Смеситель для ванны/душа Damixa Sirius 861000000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны/душа
Тип управления
нажимное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
79
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 
Начислим 450 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа Damixa Sirius 861000000
7 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для ванны/душа
Высота, см
11
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
нажимное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х13
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для ванны и душа Damixa Sirius 861000000

Стильная коллекция смесителей Sirius – это ультрасовременный дизайн, смелое сочетание традиционных прямых форм со скругленными гранями. Смесители приковывают взгляды своими солидными формами, выразительным дизайном и конструктивными решениями. Коллекция Sirius - это стильное смелое решение для ванных комнат. Корпуса смесителя существенно расширяет зону принятия ванных процедур.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Damixa Sirius 861000000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смеситель для ванны/душа
Высота, см
11
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
нажимное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
79
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная коллекция смесителей Sirius – это ультрасовременный дизайн, смелое сочетание традиционных прямых форм со скругленными гранями. Смесители приковывают взгляды своими солидными формами, выразительным дизайном и конструктивными решениями. Коллекция Sirius - это стильное смелое решение для ванных комнат. Корпуса смесителя существенно расширяет зону принятия ванных процедур.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа Damixa Sirius 861000000 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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