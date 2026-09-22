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Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром

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Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 1
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 2
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 3
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 4
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 5
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 6
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 7
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 8
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 9
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 10
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
260
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 1
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 2
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 3
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 4
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 5
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 6
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 7
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 8
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 9
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 10
  • Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 
Начислим 438 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723436
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром
7 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо, гибкая подводка, дополнительная проставка для компенсации тонких моек, инструкция, упаковка
Цвет
серый, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
260
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х19х6
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром

X-Joy S – кухонные смесители с гибким изливом и инновационной функцией EcoStart. Эргономичный дизайн продуктов был разработан собственной дизайн-студией AM.PM в Германии. Смеситель с гибким изливом — максимально эффективное решение для вашей кухни. Гибкий излив обладает эффектом памяти – просто настройте геометрию излива под свои предпочтения, изменяя его высоту и угол наклона, как вам удобно. Кроме того, с помощью этого излива вы с лёгкостью сможете наполнять емкости любого размера и поддерживать чистоту на кухне. Функция EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь не только о вашем бюджете, но и об окружающей среде.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо, гибкая подводка, дополнительная проставка для компенсации тонких моек, инструкция, упаковка
Цвет
серый, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
260
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Описание
X-Joy S – кухонные смесители с гибким изливом и инновационной функцией EcoStart. Эргономичный дизайн продуктов был разработан собственной дизайн-студией AM.PM в Германии. Смеситель с гибким изливом — максимально эффективное решение для вашей кухни. Гибкий излив обладает эффектом памяти – просто настройте геометрию излива под свои предпочтения, изменяя его высоту и угол наклона, как вам удобно. Кроме того, с помощью этого излива вы с лёгкостью сможете наполнять емкости любого размера и поддерживать чистоту на кухне. Функция EcoStart —стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечет холодная вода. Для включения горячей воды – необходимо повернуть ручку влево. Поворот ручки вправо заблокирован. Оптимизация диапазона действия ручки смесителя сокращает нерациональный расход воды до 40% в месяц. EcoStart сочетает удобство использования с экономией ресурсов, заботясь не только о вашем бюджете, но и об окружающей среде.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, серый/хром - купить по цене 7290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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