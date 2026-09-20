Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540907
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 4 х 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
442x43.9x268.2
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, кг.
5.28
Описание товара Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W
Это современное семейство коммутаторов доступа начального уровня, которые идеально подходят для филиалов, а также среднего и малого бизнеса. Коммутаторы Aruba CX серии 6000, предназначенные для обеспечения надежного, простого и безопасного доступа, представляют собой удобное и экономичное решение для проводного доступа в сетях, поддерживающих приложения для Интернета вещей, мобильных устройств и облачных сред.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 4 х 1000 Base-X
Габаритные размеры, мм
442x43.9x268.2
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Это современное семейство коммутаторов доступа начального уровня, которые идеально подходят для филиалов, а также среднего и малого бизнеса. Коммутаторы Aruba CX серии 6000, предназначенные для обеспечения надежного, простого и безопасного доступа, представляют собой удобное и экономичное решение для проводного доступа в сетях, поддерживающих приложения для Интернета вещей, мобильных устройств и облачных сред.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор HPE Aruba 6000 R8N87A 24G 4SFP 24PoE+ 370W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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