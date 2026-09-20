Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
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1 870 руб.
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Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538358
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х20
Вес, кг.
4.4
Описание товара Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона
Аксессуар выполнен из прочных материалов, отличается надежностью и функциональностью. Рассчитан на долгий срок службы.
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Аксессуар выполнен из прочных материалов, отличается надежностью и функциональностью. Рассчитан на долгий срок службы.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Держатель Godox MTH03 для осветителя и смартфона - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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