Пантограф Falcon Eyes # 3320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пантограф
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 282950
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пантограф
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х12
Вес, кг.
5.5
Описание товара Пантограф Falcon Eyes # 3320
Пантограф #3320 предназначен для подвесного крепления осветительных приборов. Является составной частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пантограф
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Пантограф #3320 предназначен для подвесного крепления осветительных приборов. Является составной частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Достоинства:
Отличный пантограф.Хорошая цена, быстрая доставка.
Недостатки:
Не выявил.
Комментарий:
Хорошая компания. Будем сотрудничать.
Пантограф Falcon Eyes # 3320 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пантограф Falcon Eyes # 3320
Достоинства:
Отличный пантограф.Хорошая цена, быстрая доставка.
Недостатки:
Не выявил.
Комментарий:
Хорошая компания. Будем сотрудничать.