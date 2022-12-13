Top.Mail.Ru
Пантограф Falcon Eyes # 3320 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пантограф Falcon Eyes # 3320

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Пантограф Falcon Eyes # 3320 - фото 1
Пантограф Falcon Eyes # 3320 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пантограф
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
  • Пантограф Falcon Eyes # 3320 - фото 1
  • Пантограф Falcon Eyes # 3320 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282950
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Пантограф
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х12
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пантограф Falcon Eyes # 3320

Пантограф #3320 предназначен для подвесного крепления осветительных приборов. Является составной частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C.

Отзывы о товаре Пантограф Falcon Eyes # 3320

13.12.2022
Андрей Андрей

Достоинства:
Отличный пантограф.Хорошая цена, быстрая доставка.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Хорошая компания. Будем сотрудничать.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Пантограф
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Описание
Пантограф #3320 предназначен для подвесного крепления осветительных приборов. Является составной частью подвесных потолочных систем Falcon Eyes А 3303, B3030B и B3030C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.12.2022
Андрей Андрей

Достоинства:
Отличный пантограф.Хорошая цена, быстрая доставка.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Хорошая компания. Будем сотрудничать.


Пантограф Falcon Eyes # 3320 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...