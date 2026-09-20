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Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 532926
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
Порты
11
Габаритные размеры, мм
280x44x126
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х7
Вес, кг.
1.91

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A

Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-10/ME/B2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
Порты
11
Габаритные размеры, мм
280x44x126
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Отличается высокой функциональностью и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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