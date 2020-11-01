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Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Medio A5930PL-3SI

Артикул: 53277
  • Встраиваемый светильник Arte Lamp TECHNIKA A5930PL-3SI - фото 1
  • Встраиваемый светильник Arte Lamp TECHNIKA A5930PL-3SI - фото 2
Встраиваемый светильник Arte Lamp TECHNIKA A5930PL-3SI - фото 1
Встраиваемый светильник Arte Lamp TECHNIKA A5930PL-3SI - фото 2
3 520 руб. 
4 110 руб. 

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3 510 руб. 

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Артикул: 53277
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Cardani Medio
filter_noneТовар входит в коллекцию Cardani Medio
БрендArte Lamp
Тип товараПотолочный светильник встраиваемый
Количество ламп3
Тип цоколяG5.3
Максимальная мощность лампы, Вт50
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см12
Длина, см35.5
Ширина, см14.5
Вес, кг1.2
Строенный светильник. Общая мощность 150 Вт. Лампа галогеновая


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Встраиваемый светильник Arte lamp Cardani Medio A5930PL-3SI - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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