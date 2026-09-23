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Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355)

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Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 1
Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 2
Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 3
Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 4
Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 5
Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 6
Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 7
Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 8
Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 1
  • Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 2
  • Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 3
  • Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 4
  • Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 5
  • Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 6
  • Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 7
  • Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 8
  • Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525716
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
90х60х20
Вес, кг.
19.5

Описание товара Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355)

Разработанная специалистами по эргономике система посадки позволит не испытывать дискомфорта даже во время длительных виртуальных сражений. Удобство положения рук и широкий спектр подстройки позволяют принять оптимальную позу тела для максимального сосредоточения на задаче или игре. Находясь в этом кресле, вы не будете испытывать дискомфорт при любой температуре благодаря этому современному и практичному материалу.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Defender Ultimate (64355)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Разработанная специалистами по эргономике система посадки позволит не испытывать дискомфорта даже во время длительных виртуальных сражений. Удобство положения рук и широкий спектр подстройки позволяют принять оптимальную позу тела для максимального сосредоточения на задаче или игре. Находясь в этом кресле, вы не будете испытывать дискомфорт при любой температуре благодаря этому современному и практичному материалу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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