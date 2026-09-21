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Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног

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Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 1
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 2
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 3
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 4
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 5
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 6
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 7
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 8
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 9
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 10
Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 1
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 2
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 3
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 4
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 5
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 6
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 7
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 8
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 9
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 10
  • Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703148
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
88х67х33
Вес, кг.
10.8

Описание товара Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног

Кресло игровое Бюрократ Zombie Drift - это сочетание комфорта и функциональности. Оно предназначено для тех, кто проводит много времени за компьютером или игрой.

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло игровое Бюрократ Zombie Drift - это сочетание комфорта и функциональности. Оно предназначено для тех, кто проводит много времени за компьютером или игрой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Zombie Drift/F серо-голубой/черный крестов. пластик подст.для ног - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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