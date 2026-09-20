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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) купить с доставкой в Москве
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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572)

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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 1
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 2
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 3
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 4
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 5
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 1
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 2
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 3
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 4
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 5
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557438
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
78х69х41
Вес, кг.
13.57

Описание товара Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572)

Кресло BRABIX Kayman CF-102 - это современная изящная конструкция. Дополнительные подушки обеспечивают более мягкую посадку. Кресло оснащено монолитным металлическим каркасом, который подчеркивает его надежность и долговечность. Обивка выполнена из высококачественного современного материала - экокожи santorini. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки. Максимальная нагрузка на кресло 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Отзывы о товаре Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Кресло BRABIX Kayman CF-102 - это современная изящная конструкция. Дополнительные подушки обеспечивают более мягкую посадку. Кресло оснащено монолитным металлическим каркасом, который подчеркивает его надежность и долговечность. Обивка выполнена из высококачественного современного материала - экокожи santorini. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Металлические хромированные подлокотники имеют съемные накладки. Максимальная нагрузка на кресло 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло для приемных и переговорных BRABIX Kayman CF-102, экокожа, хром, черное (532572) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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