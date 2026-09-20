Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 2m (CG862-2M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524789
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
19
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный, серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х5
Вес, г.
200
Описание товара Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 2m (CG862-2M)
Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
19
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный, серебристый
Страна производитель
Китай
Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1, 8K@60 Hz 2m (CG862-2M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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