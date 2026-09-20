Top.Mail.Ru
Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото 1
Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото 2
Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото 3
Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
32
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото 1
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото 2
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото 3
  • Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522447
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х11х6
Вес, г.
600

Описание товара Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T

Кронштейн Falcon Eyes MBH-560Т – универсальный телескопический держатель-струбцина для установки осветительного и другого фото/видео оборудования. Кронштейн надежно монтируется на столы, перекладины и прочие поверхности толщиной до 122 мм. Подойдет для использования как в студии, так и за ее пределами. Две телескопические секции ?22 и 25 мм позволяют регулировать высоту установки от от 32 до 55 см. На конце секции закреплен несъемный стальной установочный шпигот 5/8 с винтом 1/4. Благодаря повышенной нагрузочной способности, на кронштейн способен удерживать студийные вспышки или осветители. Осевая вертикальная нагрузка до 5 кг. Кронштейн-струбцину можно использовать в сложных условиях – ограниченного пространства, неровной поверхности пола и других места, где не возможно разместить обычные осветительные стойки.

Отзывы о товаре Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн Falcon Eyes MBH-560Т – универсальный телескопический держатель-струбцина для установки осветительного и другого фото/видео оборудования. Кронштейн надежно монтируется на столы, перекладины и прочие поверхности толщиной до 122 мм. Подойдет для использования как в студии, так и за ее пределами. Две телескопические секции ?22 и 25 мм позволяют регулировать высоту установки от от 32 до 55 см. На конце секции закреплен несъемный стальной установочный шпигот 5/8 с винтом 1/4. Благодаря повышенной нагрузочной способности, на кронштейн способен удерживать студийные вспышки или осветители. Осевая вертикальная нагрузка до 5 кг. Кронштейн-струбцину можно использовать в сложных условиях – ограниченного пространства, неровной поверхности пола и других места, где не возможно разместить обычные осветительные стойки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Falcon Eyes MBH-560T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...