Электробритва Микма 259 Р С160-26314
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
В наличии
Код товара: 515620
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Электробритва Микма 259 Р С160-26314
Модель МИКМА 259Р отличается стильным дизайном, который характеризуется плавностью линий. Двойная бритвенная система с плавающим ножевым блоком идеально повторяет контуры вашего лица. Уникальная конструкция головок позволяет захватывать волоски вне зависимости от направления роста. С помощью дополнительных насадок вы сможете аккуратно подстричь бороду, придать желаемую форму усам, быстро удалить ненужные волоски в области носа и в ушах. Форма корпуса специально разработана для удобного расположения в руке. Бритва оборудована триммером, который поможет придать форму усам, бороде и бакенбардам. Индикатор оповестит вас о уровне зарядки батареи.
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Модель МИКМА 259Р отличается стильным дизайном, который характеризуется плавностью линий. Двойная бритвенная система с плавающим ножевым блоком идеально повторяет контуры вашего лица. Уникальная конструкция головок позволяет захватывать волоски вне зависимости от направления роста. С помощью дополнительных насадок вы сможете аккуратно подстричь бороду, придать желаемую форму усам, быстро удалить ненужные волоски в области носа и в ушах. Форма корпуса специально разработана для удобного расположения в руке. Бритва оборудована триммером, который поможет придать форму усам, бороде и бакенбардам. Индикатор оповестит вас о уровне зарядки батареи.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Электробритва Микма 259 Р С160-26314 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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