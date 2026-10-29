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Бритва электрическая Микма 358Р купить с доставкой в Москве
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Бритва электрическая Микма 358Р

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Бритва электрическая Микма 358Р - фото 1
Бритва электрическая Микма 358Р - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бритва электрическая
  • Бритва электрическая Микма 358Р - фото 1
  • Бритва электрическая Микма 358Р - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 466269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бритва электрическая Микма 358Р
1 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микма
Тип товара
Бритва электрическая
Размеры в упаковке, см
21х19х7
Вес, г.
280

Описание товара Бритва электрическая Микма 358Р

Бритва электрическая Микма 358Р с тримером. Безопасную транспортировку бритвы обеспечит специальная крышка из комплекта. Мощный аккумулятор не позволит прибору разрядиться на протяжении 30 минут. Для своевременного удаления загрязнений комплект дополнен соответствующей щеточкой.

Отзывы о товаре Бритва электрическая Микма 358Р




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Характеристики
Бренд
Микма
Тип товара
Бритва электрическая
Описание
Бритва электрическая Микма 358Р с тримером. Безопасную транспортировку бритвы обеспечит специальная крышка из комплекта. Мощный аккумулятор не позволит прибору разрядиться на протяжении 30 минут. Для своевременного удаления загрязнений комплект дополнен соответствующей щеточкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бритва электрическая Микма 358Р - купить по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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