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Электробритва Микма 353Р С128-26314 купить с доставкой в Москве
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Электробритва Микма 353Р С128-26314

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Электробритва Микма 353Р С128-26314 - фото 1
Электробритва Микма 353Р С128-26314 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Микма 353Р С128-26314 - фото 1
  • Электробритва Микма 353Р С128-26314 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 515621
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Электробритва Микма 353Р С128-26314
1 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микма
Тип товара
Мужские электробритвы
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Микма 353Р С128-26314

Тройная бритвенная система идеально повторяет контуры вашего лица, позволяет приподнимать и сбривать волоски прямо у основания. Бреющая поверхность трех плавающих бритвенных головок обеспечивает быстрое и гладкое бритье даже на самых труднодоступных участках. Бреющие головки позволяют сбривать короткую щетину быстро и гладко. Бесшумная работа. В модели Микма-353 Р предусмотрена возможность бритья от электросети в случае, когда аккумулятор разрядился. Благодаря индикации заряда аккумулятора вы всегда будете в курсе зарядки бритвы. Эргономичный дизайн корпуса разработан специально для комфортного держания в руке.

Отзывы о товаре Электробритва Микма 353Р С128-26314




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Характеристики
Бренд
Микма
Тип товара
Мужские электробритвы
Описание
Тройная бритвенная система идеально повторяет контуры вашего лица, позволяет приподнимать и сбривать волоски прямо у основания. Бреющая поверхность трех плавающих бритвенных головок обеспечивает быстрое и гладкое бритье даже на самых труднодоступных участках. Бреющие головки позволяют сбривать короткую щетину быстро и гладко. Бесшумная работа. В модели Микма-353 Р предусмотрена возможность бритья от электросети в случае, когда аккумулятор разрядился. Благодаря индикации заряда аккумулятора вы всегда будете в курсе зарядки бритвы. Эргономичный дизайн корпуса разработан специально для комфортного держания в руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Микма 353Р С128-26314 - купить по цене 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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