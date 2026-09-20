Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) представлена в прочном цилиндрическом корпусе с поворотным креплением. Прибор оснащен датчиками пересечения линии и движения с технологией AcuSense. Видимость съемки в ночном режиме улучшена благодаря системе снижения мерцания Anti-Flicker. Также имеется технология Heartbeat и возможность управления со смартфона. Устройство Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) способно записывать ч/б или цветное видео с улучшенным разрешением. Модель обладает проводным подключением через сетевой разъем RJ45 с поддержкой PoE. Большой набор настроек позволяет улучшить точность и детальность изображения.
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