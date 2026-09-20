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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 2
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 3
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 4
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 5
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 6
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 7
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 4
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 5
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 6
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 7
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
23 620 руб.  30 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513161
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х8х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм

Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) представлена в прочном цилиндрическом корпусе с поворотным креплением. Прибор оснащен датчиками пересечения линии и движения с технологией AcuSense. Видимость съемки в ночном режиме улучшена благодаря системе снижения мерцания Anti-Flicker. Также имеется технология Heartbeat и возможность управления со смартфона. Устройство Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) способно записывать ч/б или цветное видео с улучшенным разрешением. Модель обладает проводным подключением через сетевой разъем RJ45 с поддержкой PoE. Большой набор настроек позволяет улучшить точность и детальность изображения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 4 мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) представлена в прочном цилиндрическом корпусе с поворотным креплением. Прибор оснащен датчиками пересечения линии и движения с технологией AcuSense. Видимость съемки в ночном режиме улучшена благодаря системе снижения мерцания Anti-Flicker. Также имеется технология Heartbeat и возможность управления со смартфона. Устройство Hikvision DS-2CD2T83G2-4I (4 мм) способно записывать ч/б или цветное видео с улучшенным разрешением. Модель обладает проводным подключением через сетевой разъем RJ45 с поддержкой PoE. Большой набор настроек позволяет улучшить точность и детальность изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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