Набор Форма "Светофор с дорожными знаками" С-159-Ф
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%810 руб. 1 394 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511278
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
светофор, 14 дорожных знаков
Материал
пластик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х10
Вес, г.
400
Описание товара Набор Форма "Светофор с дорожными знаками" С-159-Ф
Набор содержит светофор механический и 14 дорожных знаков, высотой 15см. 9 знаков поставляется в разобранном состоянии. Наклейки изготовлены из высококачественной пленки, допускающей возможность переклеивания в случае неудачной попытки. При нажатии кнопки светофора сигналы переключаются.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
светофор, 14 дорожных знаков
Материал
пластик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Набор содержит светофор механический и 14 дорожных знаков, высотой 15см. 9 знаков поставляется в разобранном состоянии. Наклейки изготовлены из высококачественной пленки, допускающей возможность переклеивания в случае неудачной попытки. При нажатии кнопки светофора сигналы переключаются.
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