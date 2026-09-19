Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 510 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407184
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
фен с двумя съемными насадками — 1 шт., плойка — 1 шт., накидка — 1 шт., фартук-органайзер стилиста — 1 шт., зеркальце — 1 шт., расчески — 2 шт., ножницы — 2 шт., флаконы с дозатором — 2 шт., баночка с гелем — 1 шт., диплом — 1 шт., сертификат — 1 шт., дисконтная карта — 1 шт., заколки — 7 шт.,
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, г.
450
Описание товара Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты
Нет лучше подарка для маленькой модницы, чем набор стилиста. В нем собрано все необходимое, чтобы устроить настоящий салон красоты для кукол и подруг. Удобный фартук-органайзер поможет иметь «под рукой» все инструменты, а накидка защитить одежду «клиентов» от загрязнений. Есть фен, плойка, баночки со средствами для укладки волос, заколки. Все, как в настоящем салоне красоты. Все предметы выполнены из безопасного пластика и имеют необходимые сертификаты. Набор включает 22 предмета и упакован в подарочную коробку.,
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
фен с двумя съемными насадками — 1 шт., плойка — 1 шт., накидка — 1 шт., фартук-органайзер стилиста — 1 шт., зеркальце — 1 шт., расчески — 2 шт., ножницы — 2 шт., флаконы с дозатором — 2 шт., баночка с гелем — 1 шт., диплом — 1 шт., сертификат — 1 шт., дисконтная карта — 1 шт., заколки — 7 шт.,
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Нет лучше подарка для маленькой модницы, чем набор стилиста. В нем собрано все необходимое, чтобы устроить настоящий салон красоты для кукол и подруг. Удобный фартук-органайзер поможет иметь «под рукой» все инструменты, а накидка защитить одежду «клиентов» от загрязнений. Есть фен, плойка, баночки со средствами для укладки волос, заколки. Все, как в настоящем салоне красоты. Все предметы выполнены из безопасного пластика и имеют необходимые сертификаты. Набор включает 22 предмета и упакован в подарочную коробку.,
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