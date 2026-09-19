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Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты купить с доставкой в Москве
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Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты

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Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 1
Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 2
Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 3
Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 4
Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 1
  • Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 2
  • Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 3
  • Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 4
  • Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 510 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407184
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Характеристики

Бренд
Knopa
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
фен с двумя съемными насадками — 1 шт., плойка — 1 шт., накидка — 1 шт., фартук-органайзер стилиста — 1 шт., зеркальце — 1 шт., расчески — 2 шт., ножницы — 2 шт., флаконы с дозатором — 2 шт., баночка с гелем — 1 шт., диплом — 1 шт., сертификат — 1 шт., дисконтная карта — 1 шт., заколки — 7 шт.,
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, г.
450

Описание товара Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты

Нет лучше подарка для маленькой модницы, чем набор стилиста. В нем собрано все необходимое, чтобы устроить настоящий салон красоты для кукол и подруг. Удобный фартук-органайзер поможет иметь «под рукой» все инструменты, а накидка защитить одежду «клиентов» от загрязнений. Есть фен, плойка, баночки со средствами для укладки волос, заколки. Все, как в настоящем салоне красоты. Все предметы выполнены из безопасного пластика и имеют необходимые сертификаты. Набор включает 22 предмета и упакован в подарочную коробку.,

Отзывы о товаре Игровой набор KNOPA 87069 Салон красоты




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Knopa
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
фен с двумя съемными насадками — 1 шт., плойка — 1 шт., накидка — 1 шт., фартук-органайзер стилиста — 1 шт., зеркальце — 1 шт., расчески — 2 шт., ножницы — 2 шт., флаконы с дозатором — 2 шт., баночка с гелем — 1 шт., диплом — 1 шт., сертификат — 1 шт., дисконтная карта — 1 шт., заколки — 7 шт.,
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Нет лучше подарка для маленькой модницы, чем набор стилиста. В нем собрано все необходимое, чтобы устроить настоящий салон красоты для кукол и подруг. Удобный фартук-органайзер поможет иметь «под рукой» все инструменты, а накидка защитить одежду «клиентов» от загрязнений. Есть фен, плойка, баночки со средствами для укладки волос, заколки. Все, как в настоящем салоне красоты. Все предметы выполнены из безопасного пластика и имеют необходимые сертификаты. Набор включает 22 предмета и упакован в подарочную коробку.,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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