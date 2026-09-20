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Игрушка Совтехстром "Стиральная машина" арт.У566 купить с доставкой в Москве
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Игрушка Совтехстром "Стиральная машина" арт.У566

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Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 1
Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 2
Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 3
Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 4
Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 5
Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 1
  • Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 2
  • Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 3
  • Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 4
  • Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 5
  • Игрушка Совтехстром &quot;Стиральная машина&quot; арт.У566 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
910 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511429
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х17
Вес, г.
800

Описание товара Игрушка Совтехстром "Стиральная машина" арт.У566

Данная игрушка обладает компактными размерами и небольшим весом. Кроме того, как и у настоящей машины для стирки, у этой игрушки есть ручки, с помощью которых выбирается режим стирки и температура воды, а также, разумеется, отсек для загрузки белья, дверца барабана открывается (сам барабан не крутится).

Отзывы о товаре Игрушка Совтехстром "Стиральная машина" арт.У566




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Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игрушка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Данная игрушка обладает компактными размерами и небольшим весом. Кроме того, как и у настоящей машины для стирки, у этой игрушки есть ручки, с помощью которых выбирается режим стирки и температура воды, а также, разумеется, отсек для загрузки белья, дверца барабана открывается (сам барабан не крутится).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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