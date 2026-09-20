Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 2666Mhz (NTSDD4P26SP-16R)Red
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 2666Mhz (NTSDD4P26SP-16R)Red
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR4 объёмом 16 ГБ — практичное и бюджетное решение для апгрейда офисных, домашних или мультимедийных компьютеров. Он отлично подходит для пользователей, которым важна стабильная работа системы при одновременном запуске множества приложений, работе с десятками вкладок в браузере, обработке документов и нетребовательных проектов. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео в высоком разрешении стоит рассмотреть более скоростные комплекты, но для повседневных задач и офисной многозадачности этого объёма и частоты будет достаточно с хорошим запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор — стандартный DIMM для настольных персональных компьютеров. Это означает, что планка физически совместима только со слотами материнских плат для ПК, поддерживающих стандарт DDR4, и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Одна планка Netac предлагает солидный объём в 16 ГБ, что для многих систем является оптимальным балансом цены и производительности. Рабочая частота 2666 МГц является стандартной для многих базовых и средних платформ, обеспечивая достаточную скорость передачи данных для отзывчивости в повседневных задачах. В играх и профессиональных приложениях прирост от более высокой частоты может быть заметен, но для офисной работы, веб-сёрфинга и работы с лёгкими программами разница с более дорогими модулями будет минимальной.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов и рабочего напряжения лучше уточнять в спецификациях производителя, так как они напрямую влияют на итоговую латентность памяти. Данная модель, вероятно, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Скорее всего, это планка с фиксированными настройками (JEDEC), не поддерживающая автоматические профили разгона XMP, что означает работу на заявленной частоте 2666 МГц только при совместимости платформы. Для ручного разгона потенциал, как правило, ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий H410, B460, H510, B560 и другие) и AMD (чипсеты A320, B450, A520, B550 и прочие), поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что итоговая поддерживаемая частота зависит от возможностей процессора и материнской платы; некоторые базовые платы могут ограничивать частоту 2666 МГц для процессоров Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена декоративным радиатором красного цвета, который в большей степени выполняет эстетическую функцию. При штатной частоте 2666 МГц и стандартном напряжении модули памяти не подвержены сильному нагреву, поэтому активное охлаждение не требуется. Высота планки с радиатором стандартная и обычно не вызывает конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность и производительность в играх и требовательных приложениях, необходимо установить в систему две идентичные планки. Рекомендуется покупать их сразу комплектом, но при необходимости докупки второй такой же модели совместимость не гарантирована на 100% — лучше использовать модули из одной партии.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4, а не DDR3 или DDR5 — они физически несовместимы. Для работы на заявленной частоте 2666 МГц может потребоваться её ручная активация в BIOS, если платформа по умолчанию запускает память на более низкой частоте. Этот модуль — отличный выбор для недорогого апгрейда или сборки ПК начального уровня, где важен объём, а не максимальная скорость. Геймерам и энтузиастам, собирающим высокопроизводительные системы, стоит обратить внимание на двухканальные комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти DDR4 объёмом 16 ГБ — практичное и бюджетное решение для апгрейда офисных, домашних или мультимедийных компьютеров. Он отлично подходит для пользователей, которым важна стабильная работа системы при одновременном запуске множества приложений, работе с десятками вкладок в браузере, обработке документов и нетребовательных проектов. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео в высоком разрешении стоит рассмотреть более скоростные комплекты, но для повседневных задач и офисной многозадачности этого объёма и частоты будет достаточно с хорошим запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор — стандартный DIMM для настольных персональных компьютеров. Это означает, что планка физически совместима только со слотами материнских плат для ПК, поддерживающих стандарт DDR4, и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Одна планка Netac предлагает солидный объём в 16 ГБ, что для многих систем является оптимальным балансом цены и производительности. Рабочая частота 2666 МГц является стандартной для многих базовых и средних платформ, обеспечивая достаточную скорость передачи данных для отзывчивости в повседневных задачах. В играх и профессиональных приложениях прирост от более высокой частоты может быть заметен, но для офисной работы, веб-сёрфинга и работы с лёгкими программами разница с более дорогими модулями будет минимальной.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов и рабочего напряжения лучше уточнять в спецификациях производителя, так как они напрямую влияют на итоговую латентность памяти. Данная модель, вероятно, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Скорее всего, это планка с фиксированными настройками (JEDEC), не поддерживающая автоматические профили разгона XMP, что означает работу на заявленной частоте 2666 МГц только при совместимости платформы. Для ручного разгона потенциал, как правило, ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий H410, B460, H510, B560 и другие) и AMD (чипсеты A320, B450, A520, B550 и прочие), поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что итоговая поддерживаемая частота зависит от возможностей процессора и материнской платы; некоторые базовые платы могут ограничивать частоту 2666 МГц для процессоров Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена декоративным радиатором красного цвета, который в большей степени выполняет эстетическую функцию. При штатной частоте 2666 МГц и стандартном напряжении модули памяти не подвержены сильному нагреву, поэтому активное охлаждение не требуется. Высота планки с радиатором стандартная и обычно не вызывает конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность и производительность в играх и требовательных приложениях, необходимо установить в систему две идентичные планки. Рекомендуется покупать их сразу комплектом, но при необходимости докупки второй такой же модели совместимость не гарантирована на 100% — лучше использовать модули из одной партии.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4, а не DDR3 или DDR5 — они физически несовместимы. Для работы на заявленной частоте 2666 МГц может потребоваться её ручная активация в BIOS, если платформа по умолчанию запускает память на более низкой частоте. Этот модуль — отличный выбор для недорогого апгрейда или сборки ПК начального уровня, где важен объём, а не максимальная скорость. Геймерам и энтузиастам, собирающим высокопроизводительные системы, стоит обратить внимание на двухканальные комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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