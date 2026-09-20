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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 4мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 4мм

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 4мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504244
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
15х7х7
Вес, г.
500

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 4мм

Высокое качество изображения с разрешением 8 Мп. Технология эффективного сжатия H.265+. Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR. Снижение числа ложных тревог благодаря классификации «человек/ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения. Модели с литерой -U: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени. Защита от влаги и пыли: IP67. Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 4мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Описание
Высокое качество изображения с разрешением 8 Мп. Технология эффективного сжатия H.265+. Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR. Снижение числа ложных тревог благодаря классификации «человек/ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения. Модели с литерой -U: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени. Защита от влаги и пыли: IP67. Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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