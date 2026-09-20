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Фигурный деревянный пазл "FUN ART collection" Пиратский корабль 8329 купить с доставкой в Москве
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Фигурный деревянный пазл "FUN ART collection" Пиратский корабль 8329

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Фигурный деревянный пазл &quot;FUN ART collection&quot; Пиратский корабль 8329 - фото 1
Фигурный деревянный пазл &quot;FUN ART collection&quot; Пиратский корабль 8329 - фото 2
Фигурный деревянный пазл &quot;FUN ART collection&quot; Пиратский корабль 8329 - фото 3
Фигурный деревянный пазл &quot;FUN ART collection&quot; Пиратский корабль 8329 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Фигурный деревянный пазл &quot;FUN ART collection&quot; Пиратский корабль 8329 - фото 1
  • Фигурный деревянный пазл &quot;FUN ART collection&quot; Пиратский корабль 8329 - фото 2
  • Фигурный деревянный пазл &quot;FUN ART collection&quot; Пиратский корабль 8329 - фото 3
  • Фигурный деревянный пазл &quot;FUN ART collection&quot; Пиратский корабль 8329 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
720 руб.  1 462 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503780
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
24.80x31 cм
Количество деталей
106 шт.
Материал
дерево
Тематика
приключения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
230

Описание товара Фигурный деревянный пазл "FUN ART collection" Пиратский корабль 8329

FUN ART COLLECTION - серия фигурных деревянных пазлов с яркими иллюстрациями, забавными героями и историями. Здесь вы найдёте множество персонажей, где у каждого есть своё приключение, в котором хочется поучаствовать. Уникальные детали, которые можно использовать для игры, раскраска в каждом наборе - все это погружает в увлекательное путешествие, в мир творчества и фантазий. Как развить логическое мышление, внимание и усидчивость у ребёнка? Ответ находится в ваших руках!. Деревянные пазлы, которые вы найдёте в коробке, совершенно нового формата, который отодвигает в сторону обыденность. Здесь можно найти как детали причудливой формы, так и фигуры элементов по мотивам изображения. Чтобы найти все загадки, которые мы спрятали в пазле, вам нужно скорее его собрать и тогда вы сами все увидите. Собирать фигурные пазлы вы можете самостоятельно, с друзьями и в кругу семьи. Мы хотим предоставить вам возможность получить визуальное и тактильное удовольствие и создать хорошее настроение. Приятного времяпровождения!

Отзывы о товаре Фигурный деревянный пазл "FUN ART collection" Пиратский корабль 8329




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
24.80x31 cм
Количество деталей
106 шт.
Материал
дерево
Тематика
приключения
Страна производитель
Китай
Описание
FUN ART COLLECTION - серия фигурных деревянных пазлов с яркими иллюстрациями, забавными героями и историями. Здесь вы найдёте множество персонажей, где у каждого есть своё приключение, в котором хочется поучаствовать. Уникальные детали, которые можно использовать для игры, раскраска в каждом наборе - все это погружает в увлекательное путешествие, в мир творчества и фантазий. Как развить логическое мышление, внимание и усидчивость у ребёнка? Ответ находится в ваших руках!. Деревянные пазлы, которые вы найдёте в коробке, совершенно нового формата, который отодвигает в сторону обыденность. Здесь можно найти как детали причудливой формы, так и фигуры элементов по мотивам изображения. Чтобы найти все загадки, которые мы спрятали в пазле, вам нужно скорее его собрать и тогда вы сами все увидите. Собирать фигурные пазлы вы можете самостоятельно, с друзьями и в кругу семьи. Мы хотим предоставить вам возможность получить визуальное и тактильное удовольствие и создать хорошее настроение. Приятного времяпровождения!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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