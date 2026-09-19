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Пазл "Парк" 24 детали,в пленке VIGA купить с доставкой в Москве
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Пазл "Парк" 24 детали,в пленке VIGA

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Пазл &quot;Парк&quot; 24 детали,в пленке VIGA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
740 руб.  1 241 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420925
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
насекомые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
458

Описание товара Пазл "Парк" 24 детали,в пленке VIGA

Чудесный деревянный пазл Полянка станет отличным подарком для вашего крохи. Он состоит из рамки и 24-х элементов, из которых можно собрать рисунок. С помощью этого пазла малыш сможет узнать и выучить маленьких насекомых, которые живут на полянке, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.

Отзывы о товаре Пазл "Парк" 24 детали,в пленке VIGA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
24 шт.
Материал
дерево
Тематика
насекомые
Страна производитель
Китай
Описание
Чудесный деревянный пазл Полянка станет отличным подарком для вашего крохи. Он состоит из рамки и 24-х элементов, из которых можно собрать рисунок. С помощью этого пазла малыш сможет узнать и выучить маленьких насекомых, которые живут на полянке, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл "Парк" 24 детали,в пленке VIGA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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