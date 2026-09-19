Пазл-вкладыш Транспорт 8 деталей в пленке VIGA
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%700 руб. 1 241 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420927
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
8 шт.
Материал
дерево
Тематика
техника
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
458
Описание товара Пазл-вкладыш Транспорт 8 деталей в пленке VIGA
Разноцветный деревянный пазл-вкладыш Транспорт состоит из рамки и семи объемных элементов: самолет, такси, мотоцикл, велосипед, автобус, поезд, автомобиль и теплоход. С помощью этого пазла малыш сможет узнать и выучить виды транспорта, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пазлы
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размеры 30x22.5x1 см
Количество деталей
8 шт.
Материал
дерево
Тематика
техника
Страна производитель
Китай
Разноцветный деревянный пазл-вкладыш Транспорт состоит из рамки и семи объемных элементов: самолет, такси, мотоцикл, велосипед, автобус, поезд, автомобиль и теплоход. С помощью этого пазла малыш сможет узнать и выучить виды транспорта, а также развить мелкую моторику, воображение, восприятие формы и цвета.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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