Бур Makita D-00234 SDS-Plus 12x210mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бур
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 502493
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бур
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х1х1
Вес, г.
176
Описание товара Бур Makita D-00234 SDS-Plus 12x210mm
Расходные материалы Макита - это высококачественные принадлежности для профессионального использования. Изготовленные из лучших материалов, они имеют долгий срок службы и оптимальное соотношение цена-качество.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704186, 55 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитПолотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 /...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848457, 100 х 600м...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70173, 14 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70268, 8х500 мм, цилиндрический хвостов...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718241, 9 x 125мм, Р6М5, Gol...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 ...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНабор сверл по металлу Sparta 723205, 3-10 мм (через 1 мм), HSS,...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНабор сверл по металлу Sparta 723355, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитКоронка DENZEL 724106, HSS по металлу, 28 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитКоронка Matrix 72440, BIMETAL, 40 мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитЛента абразивная бесконечная Matrix 74205, P 40, 75 х 457 мм, 10...
Расходные материалы Макита - это высококачественные принадлежности для профессионального использования. Изготовленные из лучших материалов, они имеют долгий срок службы и оптимальное соотношение цена-качество.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур Makita D-00234 SDS-Plus 12x210mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур Makita D-00234 SDS-Plus 12x210mm