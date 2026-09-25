Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет.
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Характеристики
Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет.
Набор Matrix 74484 состоит из 3 щеток: плоской диаметром 65 мм, «чашки» диаметром 50 мм со шпильками диаметром 6 мм для дрели, а также ручной металлической. Они эффективно удаляют тонкий слой ржавчины, краски, лака, а также убирают загрязнения. Насадкой в форме чашки удобно обрабатывать ровные поверхности, а плоской — работать в пазах и углах. Рекомендовано использование инструмента со скоростью вращения шпинделя до 4500 об/мин. Ручная щетка пригодится для обработки небольших площадей, когда применение электроинструментов нецелесообразно.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых материалов.
- Бережное очищение — витая щетина предназначена для щадящей обработки поверхностей.
- Защита от коррозии — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.
- Комфортная работа — ручная щетка имеет эргономичную рукоятку с подпальцевыми выемками.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор Matrix 74484 состоит из 3 щеток: плоской диаметром 65 мм, «чашки» диаметром 50 мм со шпильками диаметром 6 мм для дрели, а также ручной металлической. Они эффективно удаляют тонкий слой ржавчины, краски, лака, а также убирают загрязнения. Насадкой в форме чашки удобно обрабатывать ровные поверхности, а плоской — работать в пазах и углах. Рекомендовано использование инструмента со скоростью вращения шпинделя до 4500 об/мин. Ручная щетка пригодится для обработки небольших площадей, когда применение электроинструментов нецелесообразно.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
- Универсальность — набор подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых материалов.
- Бережное очищение — витая щетина предназначена для щадящей обработки поверхностей.
- Защита от коррозии — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.
- Комфортная работа — ручная щетка имеет эргономичную рукоятку с подпальцевыми выемками.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет.