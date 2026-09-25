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Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. купить с доставкой в Москве
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Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет.

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Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 1
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 2
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 3
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 4
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 5
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 6
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 7
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 8
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 9
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 10
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 11
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 12
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 13
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 14
Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Пластик, Сталь
Максимальный диаметр, мм
65
Комплектация
Щетка для дрели - 3 штЩетка плоская - 1 шт"Чашка" - 1 шт
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 1
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 2
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 3
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 4
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 5
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 6
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 7
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 8
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 9
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 10
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 11
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 12
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 13
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 14
  • Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746611
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Самовывоз в Москве
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Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет.
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Пластик, Сталь
Максимальный диаметр, мм
65
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка для дрели - 3 штЩетка плоская - 1 шт"Чашка" - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х7
Вес, г.
260

Описание товара Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет.

Набор Matrix 74484 состоит из 3 щеток: плоской диаметром 65 мм, «чашки» диаметром 50 мм со шпильками диаметром 6 мм для дрели, а также ручной металлической. Они эффективно удаляют тонкий слой ржавчины, краски, лака, а также убирают загрязнения. Насадкой в форме чашки удобно обрабатывать ровные поверхности, а плоской — работать в пазах и углах. Рекомендовано использование инструмента со скоростью вращения шпинделя до 4500 об/мин. Ручная щетка пригодится для обработки небольших площадей, когда применение электроинструментов нецелесообразно.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых материалов.
  • Бережное очищение — витая щетина предназначена для щадящей обработки поверхностей.
  • Защита от коррозии — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.
  • Комфортная работа — ручная щетка имеет эргономичную рукоятку с подпальцевыми выемками.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Пластик, Сталь
Максимальный диаметр, мм
65
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Щетка для дрели - 3 штЩетка плоская - 1 шт"Чашка" - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 74484 состоит из 3 щеток: плоской диаметром 65 мм, «чашки» диаметром 50 мм со шпильками диаметром 6 мм для дрели, а также ручной металлической. Они эффективно удаляют тонкий слой ржавчины, краски, лака, а также убирают загрязнения. Насадкой в форме чашки удобно обрабатывать ровные поверхности, а плоской — работать в пазах и углах. Рекомендовано использование инструмента со скоростью вращения шпинделя до 4500 об/мин. Ручная щетка пригодится для обработки небольших площадей, когда применение электроинструментов нецелесообразно.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — щетина изготовлена из высококачественной стальной проволоки.
  • Универсальность — набор подходит для обработки древесины, металла, пластика и других твердых материалов.
  • Бережное очищение — витая щетина предназначена для щадящей обработки поверхностей.
  • Защита от коррозии — корпусы щеток оцинкованы, а щетина латунирована.
  • Комфортная работа — ручная щетка имеет эргономичную рукоятку с подпальцевыми выемками.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор щеток для дрели Matrix 74484, 3 шт., 1 Плоская 65 мм, 1 Чашка 50 мм, со шпильками, ручная мет. - этот товар вы можете купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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