Диск алмазный отрезной сегментный СИБРТЕХ 731037, 180 х 22,2 мм, сухая резка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 746266
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х1
Вес, г.
320
Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный СИБРТЕХ 731037, 180 х 22,2 мм, сухая резка
Сегментный отрезной алмазный диск Сибртех 731037 диаметром 180 х 22,2 мм применяется для сухой резки бетона, камня, шлакоблока, тротуарной плитки и кирпича. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Подходит для интенсивной работы, оптимален для решения бытовых задач.
Преимущества
- Эффективное охлаждение — сегментное строение диска способствует активному отведению тепла и пыли, поэтому подача воды не требуется.
- Высокое качество и скорость работы — режущая кромка имеет ширину 7 мм.
- Износостойкость — рабочий слой нанесен методом холодного прессования.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сегментный отрезной алмазный диск Сибртех 731037 диаметром 180 х 22,2 мм применяется для сухой резки бетона, камня, шлакоблока, тротуарной плитки и кирпича. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Подходит для интенсивной работы, оптимален для решения бытовых задач.
Преимущества
- Эффективное охлаждение — сегментное строение диска способствует активному отведению тепла и пыли, поэтому подача воды не требуется.
- Высокое качество и скорость работы — режущая кромка имеет ширину 7 мм.
- Износостойкость — рабочий слой нанесен методом холодного прессования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной сегментный СИБРТЕХ 731037, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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