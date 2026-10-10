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Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO купить с доставкой в Москве
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Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO

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Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO - фото 1
Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO - фото 2
Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO - фото 1
  • Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO - фото 2
  • Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 494503
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO
6 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
21х8х8
Вес, кг.
7.76

Описание товара Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO

Среднечастотная акустическая система Pioneer TS-M2010PRO серии PRO Shuriken - это высокоэффективный динамик размером 20 см с толстой стальной корзиной и с легким, но жестким диффузором из целлюлозы со специальной пропиткой, большим ферритовым магнитом и алюминиевой катушкой с обмоткой CCAW. Короткозамкнутый виток (OFC) снижает искажения на средних и верхних частотах, компенсирует индуктивность катушки и расширяет частотный диапазон.

Отзывы о товаре Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Описание
Среднечастотная акустическая система Pioneer TS-M2010PRO серии PRO Shuriken - это высокоэффективный динамик размером 20 см с толстой стальной корзиной и с легким, но жестким диффузором из целлюлозы со специальной пропиткой, большим ферритовым магнитом и алюминиевой катушкой с обмоткой CCAW. Короткозамкнутый виток (OFC) снижает искажения на средних и верхних частотах, компенсирует индуктивность катушки и расширяет частотный диапазон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система PIONEER TS-M2010PRO - этот товар вы можете купить по цене 6230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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