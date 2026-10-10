Автоакустика Focal Auditor RCX-690
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб.
В наличии
Код товара: 422869
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
3
Описание товара Автоакустика Focal Auditor RCX-690
Благодаря своим компактным размерам и малой установочной глубиной, она идеально подойдет для замены штатной акустики вашего автомобиля. Во всей линейке акустики Auditor теперь применяется твитер с технологией обратного купола. Частотный диапазон этой акустики теперь еще более широкий. Комплектуется защитными решетками.
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Благодаря своим компактным размерам и малой установочной глубиной, она идеально подойдет для замены штатной акустики вашего автомобиля. Во всей линейке акустики Auditor теперь применяется твитер с технологией обратного купола. Частотный диапазон этой акустики теперь еще более широкий. Комплектуется защитными решетками.
Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - по цене 9480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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