Top.Mail.Ru
Автоакустика Focal Auditor RCX-690 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автоакустика Focal Auditor RCX-690

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 1
Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 2
Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 3
Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 4
Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 5
Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 1
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 2
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 3
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 4
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 5
  • Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб. 
Начислим 606 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 422869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Автоакустика Focal Auditor RCX-690
9 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Focal
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
3

Описание товара Автоакустика Focal Auditor RCX-690

Благодаря своим компактным размерам и малой установочной глубиной, она идеально подойдет для замены штатной акустики вашего автомобиля. Во всей линейке акустики Auditor теперь применяется твитер с технологией обратного купола. Частотный диапазон этой акустики теперь еще более широкий. Комплектуется защитными решетками.

Отзывы о товаре Автоакустика Focal Auditor RCX-690




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Focal
Тип товара
Автоакустика
Описание
Благодаря своим компактным размерам и малой установочной глубиной, она идеально подойдет для замены штатной акустики вашего автомобиля. Во всей линейке акустики Auditor теперь применяется твитер с технологией обратного купола. Частотный диапазон этой акустики теперь еще более широкий. Комплектуется защитными решетками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Focal Auditor RCX-690 - по цене 9480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...