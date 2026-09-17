Автоакустика компонентная JBL Club 6500C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149209
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
60
Размеры в упаковке, см
57х28х13
Вес, кг.
4.25
Описание товара Автоакустика компонентная JBL Club 6500C
JBL Club 6500C - двухполосная компонентная акустика, невероятно универсальная, чтобы идеально вписаться в акустическую систему любого автомобиля, и невероятно мощная, чтобы озвучить любой жанр музыки.
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JBL Club 6500C - двухполосная компонентная акустика, невероятно универсальная, чтобы идеально вписаться в акустическую систему любого автомобиля, и невероятно мощная, чтобы озвучить любой жанр музыки.
Автоакустика компонентная JBL Club 6500C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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