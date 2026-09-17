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Автоакустика компонентная JBL Club 6500C купить с доставкой в Москве
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Автоакустика компонентная JBL Club 6500C

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Автоакустика компонентная JBL Club 6500C - фото 1
Автоакустика компонентная JBL Club 6500C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика компонентная JBL Club 6500C - фото 1
  • Автоакустика компонентная JBL Club 6500C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149209
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
60
Размеры в упаковке, см
57х28х13
Вес, кг.
4.25

Описание товара Автоакустика компонентная JBL Club 6500C

JBL Club 6500C - двухполосная компонентная акустика, невероятно универсальная, чтобы идеально вписаться в акустическую систему любого автомобиля, и невероятно мощная, чтобы озвучить любой жанр музыки.

Отзывы о товаре Автоакустика компонентная JBL Club 6500C




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
60
Описание
JBL Club 6500C - двухполосная компонентная акустика, невероятно универсальная, чтобы идеально вписаться в акустическую систему любого автомобиля, и невероятно мощная, чтобы озвучить любой жанр музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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