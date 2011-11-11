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Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U)

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Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 1
Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 2
Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 3
Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 4
Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 1
  • Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 2
  • Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 3
  • Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 4
  • Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492077
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на владельцев устаревших, но всё ещё актуальных для базовых задач систем на платформе AMD. Он станет отличным решением для бюджетного апгрейда домашнего или офисного компьютера, позволяя комфортно работать с документами, интернет-браузером с большим количеством вкладок, нетребовательными играми и простым медиапотреблением. Восьми гигабайт суммарного объёма хватит для повседневной многозадачности, однако для современных игр или ресурсоёмких рабочих приложений стоит рассматривать более ёмкие и быстрые решения на базе DDR4 или DDR5.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами комплект памяти стандарта DDR3, что указывает на его принадлежность к предыдущему поколению технологий. Это означает абсолютную несовместимость со слотами для DDR4 и DDR5 на материнских платах. Форм-фактор модулей — стандартный DIMM для настольных компьютеров. Данные планки подходят только для материнских плат с соответствующими слотами DDR3, которые массово использовались в системах на процессорах AMD серий FX, A-Series и Athlon.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 4 ГБ каждый, что в сумме даёт 8 ГБ оперативной памяти — комфортный минимум для многих задач сегодня. Рабочая частота составляет 1600 МГц, что является типичным значением для массовых комплектов DDR3. В сочетании с двухканальным режимом эта частота обеспечивает достаточную пропускную способность для отзывчивой работы системы, заметно ускоряя загрузку приложений и уменьшая подтормаживания по сравнению с одноканальным режимом или памятью на более низких частотах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают при стандартном для DDR3 напряжении 1.5 В. Тайминги, включая основную латентность CL, подобраны для стабильной работы на номинальной частоте 1600 МГц. Данная память не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, характерные для более новых стандартов. Её заявленные характеристики активируются автоматически при совместимости с платформой, что делает установку максимально простой, но не оставляет пространства для лёгкого разгона сверх указанных параметров.

Совместимость с платформой

Память специально протестирована и предназначена для работы с платформами AMD, использующими сокеты AM3, AM3+ и FM2, на которых базировались процессоры Phenom II, FX, A-Series и Athlon. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3. Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством таких плат, но для полной гарантии стабильности рекомендуется сверить список совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули выполнены в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это решение обусловлено умеренным тепловыделением памяти DDR3 на частоте 1600 МГц и стандартном напряжении. Отсутствие радиаторов является преимуществом при установке в компактные корпуса или системы с крупными процессорными кулерами, так как исключает риск механического конфликта. Подсветка также не предусмотрена, что соответствует строгому и функциональному назначению комплекта.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, положительно влияя на общую производительность системы. Для корректной активации двухканального режима модули нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая привязка к устаревшему поколению DDR3. Эти планки нельзя установить в материнские платы для DDR4 или DDR5. При смешивании с другими модулями DDR3 в системе возможна потеря стабильности или снижение рабочих частот до уровня самого медленного модуля. Данный комплект — оптимальный выбор для недорогого расширения оперативной памяти в старой, но рабочей системе на AMD, где требуется довести объём до комфортных 8 ГБ. Если же вы планируете сборку нового компьютера, следует смотреть в сторону современных стандартов DDR4 и DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 AMD 8Gb 1600MHz (R538G1601U2SL-U)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на владельцев устаревших, но всё ещё актуальных для базовых задач систем на платформе AMD. Он станет отличным решением для бюджетного апгрейда домашнего или офисного компьютера, позволяя комфортно работать с документами, интернет-браузером с большим количеством вкладок, нетребовательными играми и простым медиапотреблением. Восьми гигабайт суммарного объёма хватит для повседневной многозадачности, однако для современных игр или ресурсоёмких рабочих приложений стоит рассматривать более ёмкие и быстрые решения на базе DDR4 или DDR5.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами комплект памяти стандарта DDR3, что указывает на его принадлежность к предыдущему поколению технологий. Это означает абсолютную несовместимость со слотами для DDR4 и DDR5 на материнских платах. Форм-фактор модулей — стандартный DIMM для настольных компьютеров. Данные планки подходят только для материнских плат с соответствующими слотами DDR3, которые массово использовались в системах на процессорах AMD серий FX, A-Series и Athlon.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 4 ГБ каждый, что в сумме даёт 8 ГБ оперативной памяти — комфортный минимум для многих задач сегодня. Рабочая частота составляет 1600 МГц, что является типичным значением для массовых комплектов DDR3. В сочетании с двухканальным режимом эта частота обеспечивает достаточную пропускную способность для отзывчивой работы системы, заметно ускоряя загрузку приложений и уменьшая подтормаживания по сравнению с одноканальным режимом или памятью на более низких частотах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают при стандартном для DDR3 напряжении 1.5 В. Тайминги, включая основную латентность CL, подобраны для стабильной работы на номинальной частоте 1600 МГц. Данная память не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, характерные для более новых стандартов. Её заявленные характеристики активируются автоматически при совместимости с платформой, что делает установку максимально простой, но не оставляет пространства для лёгкого разгона сверх указанных параметров.

Совместимость с платформой

Память специально протестирована и предназначена для работы с платформами AMD, использующими сокеты AM3, AM3+ и FM2, на которых базировались процессоры Phenom II, FX, A-Series и Athlon. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3. Заявленная частота 1600 МГц поддерживается большинством таких плат, но для полной гарантии стабильности рекомендуется сверить список совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули выполнены в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это решение обусловлено умеренным тепловыделением памяти DDR3 на частоте 1600 МГц и стандартном напряжении. Отсутствие радиаторов является преимуществом при установке в компактные корпуса или системы с крупными процессорными кулерами, так как исключает риск механического конфликта. Подсветка также не предусмотрена, что соответствует строгому и функциональному назначению комплекта.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, положительно влияя на общую производительность системы. Для корректной активации двухканального режима модули нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая привязка к устаревшему поколению DDR3. Эти планки нельзя установить в материнские платы для DDR4 или DDR5. При смешивании с другими модулями DDR3 в системе возможна потеря стабильности или снижение рабочих частот до уровня самого медленного модуля. Данный комплект — оптимальный выбор для недорогого расширения оперативной памяти в старой, но рабочей системе на AMD, где требуется довести объём до комфортных 8 ГБ. Если же вы планируете сборку нового компьютера, следует смотреть в сторону современных стандартов DDR4 и DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4
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