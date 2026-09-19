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Картридж HP 136X лазерный (2400 стр) купить с доставкой в Москве
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Картридж HP 136X лазерный (2400 стр)

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Картридж HP 136X лазерный (2400 стр)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M211d, M211dw, M236d, M236dw, M236sdn, M236sdw
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485158
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M211d, M211dw, M236d, M236dw, M236sdn, M236sdw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х14х11
Вес, г.
800

Описание товара Картридж HP 136X лазерный (2400 стр)

Оригинальный лазерный картридж предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству.

Отзывы о товаре Картридж HP 136X лазерный (2400 стр)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M211d, M211dw, M236d, M236dw, M236sdn, M236sdw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный лазерный картридж предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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