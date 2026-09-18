Top.Mail.Ru
Тонер Canon T01 BK 8066B001 черный туба 1040гр. для копира IPC800 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер Canon T01 BK 8066B001 черный туба 1040гр. для копира IPC800

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонер Canon T01 BK 8066B001 черный туба 1040гр. для копира IPC800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217696
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Тонер Canon T01 BK 8066B001 черный туба 1040гр. для копира IPC800

Тонер Canon T01 BK 8066B001 черный туба 1040гр. для копира IPC800

Отзывы о товаре Тонер Canon T01 BK 8066B001 черный туба 1040гр. для копира IPC800




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Canon T01 BK 8066B001 черный туба 1040гр. для копира IPC800
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Canon T01 BK 8066B001 черный туба 1040гр. для копира IPC800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...