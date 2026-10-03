Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для P 501
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
14000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632059
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для P 501
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
14000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K
Тонер-картридж Ricoh P 501H (418447)
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Поддерживаемые модели принтеров
для P 501
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
14000
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж Ricoh P 501H (418447)
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж для RICOH P 500/501/502 (418447/type P501H/419084) 14K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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