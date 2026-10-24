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Чайник электрический Kelli KL-1368 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kelli KL-1368

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Чайник электрический Kelli KL-1368
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481155
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Чайник электрический Kelli KL-1368
1 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
500

Описание товара Чайник электрический Kelli KL-1368

Термостойкое стекло. Внутренняя подсветка. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Автоматическое отключение. Поворачивающийся корпус на 360 градусов. Закрытый нагревательный элемент. Защита от перегрева.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kelli KL-1368




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Электрочайники
Описание
Термостойкое стекло. Внутренняя подсветка. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Автоматическое отключение. Поворачивающийся корпус на 360 градусов. Закрытый нагревательный элемент. Защита от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Чайник электрический Kelli KL-1368 - по цене 1280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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