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Тонер-картридж TK-5315K 24 000 стр. Black для TASKalfa 408ci /TASKalfa 508ci купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж TK-5315K 24 000 стр. Black для TASKalfa 408ci /TASKalfa 508ci

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Тонер-картридж TK-5315K 24 000 стр. Black для TASKalfa 408ci /TASKalfa 508ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
408ci , 508ci
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479351
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
408ci , 508ci
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
890

Описание товара Тонер-картридж TK-5315K 24 000 стр. Black для TASKalfa 408ci /TASKalfa 508ci

Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Тонер-картридж TK-5315K 24 000 стр. Black для TASKalfa 408ci /TASKalfa 508ci




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
408ci , 508ci
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Корпорация Kyocera, ведущая деятельность во многих странах мира, предлагает широкий ассортимент услуг и продуктов, включая передовые материалы, компоненты, устройства, оборудование и сети. Используя высокотехнологичные материалы, Kyocera производит надежную и высококачественную продукцию, которая находит применение не только в важнейших отраслях мировой промышленности, но и в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж TK-5315K 24 000 стр. Black для TASKalfa 408ci /TASKalfa 508ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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