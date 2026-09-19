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Тонер Static Control OKIUNIV-1KG-M для Oki (фл. 1кг) Magenta купить с доставкой в Москве
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Тонер Static Control OKIUNIV-1KG-M для Oki (фл. 1кг) Magenta

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Тонер Static Control OKIUNIV-1KG-M для Oki (фл. 1кг) Magenta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3300n, 5500
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395527
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Характеристики

Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3300n, 5500
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х12
Вес, кг.
1

Описание товара Тонер Static Control OKIUNIV-1KG-M для Oki (фл. 1кг) Magenta

Более 30 лет компания Static Control разрабатывает и производит все необходимые компоненты для восстановления лазерных и струйных картриджей. Накопленные за эти годы компетенции позволили компании Static Control совершить технологический прорыв и вывести на рынок совместимые картриджи высочайшего качества. Мы предоставляем самые высококачественные и эффективные решения для печати клиентам во всем мире. Вся наша продукция - будь то картриджи или компоненты - изготовлена с применением знаний и опыта, полученных в течение 30 лет работы.

Отзывы о товаре Тонер Static Control OKIUNIV-1KG-M для Oki (фл. 1кг) Magenta




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Характеристики
Бренд
Static Control
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Oki
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3300n, 5500
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Более 30 лет компания Static Control разрабатывает и производит все необходимые компоненты для восстановления лазерных и струйных картриджей. Накопленные за эти годы компетенции позволили компании Static Control совершить технологический прорыв и вывести на рынок совместимые картриджи высочайшего качества. Мы предоставляем самые высококачественные и эффективные решения для печати клиентам во всем мире. Вся наша продукция - будь то картриджи или компоненты - изготовлена с применением знаний и опыта, полученных в течение 30 лет работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Static Control OKIUNIV-1KG-M для Oki (фл. 1кг) Magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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