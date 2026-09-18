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Картридж лазерный Xerox 006R01731 черный (13700стр.) для Xerox B1022/1025 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Xerox 006R01731 черный (13700стр.) для Xerox B1022/1025

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Картридж лазерный Xerox 006R01731 черный (13700стр.) для Xerox B1022/1025
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258901
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х22х16
Вес, г.
700

Описание товара Картридж лазерный Xerox 006R01731 черный (13700стр.) для Xerox B1022/1025

Картридж лазерный Xerox 006R01731 черный (13700стр.) для Xerox B1022/1025

Отзывы о товаре Картридж лазерный Xerox 006R01731 черный (13700стр.) для Xerox B1022/1025




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13700
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Xerox 006R01731 черный (13700стр.) для Xerox B1022/1025
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Xerox 006R01731 черный (13700стр.) для Xerox B1022/1025 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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