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Драм-юнит Cet CET5821U (9630A004AA;9630A005AA) для Canon iR2270/2870/3570/4570/2230/2830 120000стр. купить с доставкой в Москве
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Драм-юнит Cet CET5821U (9630A004AA;9630A005AA) для Canon iR2270/2870/3570/4570/2230/2830 120000стр.

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Драм-юнит Cet CET5821U (9630A004AA;9630A005AA) для Canon iR2270/2870/3570/4570/2230/2830 120000стр.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Драм-юнит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
4 330 руб.  7 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476719
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Характеристики

Бренд
CET
Тип товара
Драм-юнит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
890

Описание товара Драм-юнит Cet CET5821U (9630A004AA;9630A005AA) для Canon iR2270/2870/3570/4570/2230/2830 120000стр.

Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.

Отзывы о товаре Драм-юнит Cet CET5821U (9630A004AA;9630A005AA) для Canon iR2270/2870/3570/4570/2230/2830 120000стр.




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Характеристики
Бренд
CET
Тип товара
Драм-юнит
Страна производитель
Китай
Описание
Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Драм-юнит Cet CET5821U (9630A004AA;9630A005AA) для Canon iR2270/2870/3570/4570/2230/2830 120000стр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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