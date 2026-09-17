Картридж Cactus CS-PH3150 (109R00747) для Xerox Phaser 3150/3150b/3150n/3151, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168333
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х11
Вес, кг.
1.18
Описание товара Картридж Cactus CS-PH3150 (109R00747) для Xerox Phaser 3150/3150b/3150n/3151, черный
Картридж Cactus CS-PH3150 (109R00747) для Xerox Phaser 3150/3150b/3150n/3151, черный
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж Cactus CS-PH3150 (109R00747) для Xerox Phaser 3150/3150b/3150n/3151, черный
Картридж Cactus CS-PH3150 (109R00747) для Xerox Phaser 3150/3150b/3150n/3151, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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