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Тонер Static Control MPT7-1KG для HP (фл. 1кг) купить с доставкой в Москве
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Тонер Static Control MPT7-1KG для HP (фл. 1кг)

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Тонер Static Control MPT7-1KG для HP (фл. 1кг)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P1505, P1005, P1006
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395542
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Характеристики

Бренд
Static Control
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P1505, P1005, P1006
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Тонер Static Control MPT7-1KG для HP (фл. 1кг)

Более 30 лет компания Static Control разрабатывает и производит все необходимые компоненты для восстановления лазерных и струйных картриджей. Накопленные за эти годы компетенции позволили компании Static Control совершить технологический прорыв и вывести на рынок совместимые картриджи высочайшего качества.

Отзывы о товаре Тонер Static Control MPT7-1KG для HP (фл. 1кг)




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Характеристики
Бренд
Static Control
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P1505, P1005, P1006
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Более 30 лет компания Static Control разрабатывает и производит все необходимые компоненты для восстановления лазерных и струйных картриджей. Накопленные за эти годы компетенции позволили компании Static Control совершить технологический прорыв и вывести на рынок совместимые картриджи высочайшего качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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