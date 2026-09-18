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Картридж лазерный Cactus CS-EXV49BK черный (36000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500 купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-EXV49BK черный (36000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500

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Картридж лазерный Cactus CS-EXV49BK черный (36000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3320, C3320i, C3325i, C3330i, C3500 series, C3520i MFP, C3525i MFP, C3530i MFP
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280527
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3320, C3320i, C3325i, C3330i, C3500 series, C3520i MFP, C3525i MFP, C3530i MFP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х9х8
Вес, г.
620

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-EXV49BK черный (36000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500

Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Canon производятся на ведущих фабриках работающих в соответствии с международными стандартами качества. В нашем ассортименте представлены расходные материалы для всех серий печатающей техники производства Кэнон, начиная от компактных домашних принтеров до высокопроизводительных профессиональных устройств серии Image Runner.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-EXV49BK черный (36000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C3320, C3320i, C3325i, C3330i, C3500 series, C3520i MFP, C3525i MFP, C3530i MFP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Canon производятся на ведущих фабриках работающих в соответствии с международными стандартами качества. В нашем ассортименте представлены расходные материалы для всех серий печатающей техники производства Кэнон, начиная от компактных домашних принтеров до высокопроизводительных профессиональных устройств серии Image Runner.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-EXV49BK черный (36000стр.) для Canon IR C3320/C3320i/C3325i/C3330i/C3500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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